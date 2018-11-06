ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. 5 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. 1 раз противник применил вооружение, запрещенное минского соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово. Противник избегает активных столкновений, вместе с тем, пытается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Именно у этого населенного пункта на Мариупольском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность”.
В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
“Сегодня, 6 ноября, один вражеский обстрел зафиксировано вблизи Павлополя. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет. По данным разведки, за прошедшие сутки, два российских оккупанта получили ранения”, — сообщили в пресс-центре ООС.