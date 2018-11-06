ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107665 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115316 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153467 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147078 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137717 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128794 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173109 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118125 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141676 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 9906 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. 5 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. 1 раз противник применил вооружение, запрещенное минского соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово. Противник избегает активных столкновений, вместе с тем, пытается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Именно у этого населенного пункта на Мариупольском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность”.

В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

“Сегодня, 6 ноября, один вражеский обстрел зафиксировано вблизи Павлополя. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет. По данным разведки, за прошедшие сутки, два российских оккупанта получили ранения”, — сообщили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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