Бойовики 7 разів обстріляли позиції ООС, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. З початку доби російсько-терористичні угруповання на Донбасі 7 разів обстріляли позиції українських військ, у наслідок чого один боєць отримав поранення. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, ворог 1 раз застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами... Внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прес-центрі, противник, в основному, вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу Павлополя окупанти застосували міномети калібру 82 мм, озброєння БМП та зенітну установку ЗУ-23-2.
Крім того, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Зайцеве, Піски, Красногорівка та Гнутове.
“Підрозділи, що обороняються, під час виконання завдань, застосовують наявні сили та засоби для стабілізації ситуації, проте готові і до більш активних заходів”, — зауважили у штабі ООС.
Як повідомляв УНН, російсько-терористичні угруповання підтягнули до окупованого Донецька кілька десятків танків, БМП і самохідну артилерію.