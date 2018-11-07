Бойовики 7 разів обстріляли позиції ООС, поранено військового

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. З початку доби російсько-терористичні угруповання на Донбасі 7 разів обстріляли позиції українських військ, у наслідок чого один боєць отримав поранення. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.

“Упродовж доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, ворог 1 раз застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами... Внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-центрі, противник, в основному, вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу Павлополя окупанти застосували міномети калібру 82 мм, озброєння БМП та зенітну установку ЗУ-23-2.

Крім того, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Зайцеве, Піски, Красногорівка та Гнутове.

“Підрозділи, що обороняються, під час виконання завдань, застосовують наявні сили та засоби для стабілізації ситуації, проте готові і до більш активних заходів”, — зауважили у штабі ООС.

Як повідомляв УНН, російсько-терористичні угруповання підтягнули до окупованого Донецька кілька десятків танків, БМП і самохідну артилерію.

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