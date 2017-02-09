Боевики 39 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. С начала суток боевики 39 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В целом зафиксировано 39 обстрелов. Потерь среди наших военных нет ", - говорится в сообщении.
Отмечается, на донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое. С гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевку, Опытное и Пески. По нашим позициям в районе Авдеевки и опытно огонь вели БМП противника.
На луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Новоалександровку и Новозвановку. БТР вел огонь по Водяное.
На мариупольском направлении из минометов был обстреляно Водяное, а Широкино, Марьинка и Водяное обстреливали из стрелкового оружия. Широкино обстреливала БМП противника.
Как сообщал УНН, боевики в очередной раз обстреляли Авдеевку, ранен мужчина .