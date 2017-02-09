Бойовики 39 разів обстріляли позиції сил АТО з початку доби – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. З початку доби бойовики 39 разів обстріляли позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Загалом зафіксовано 39 обстрілів. Втрат серед наших військових немає”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, на донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Луганське, Авдіївку, Троїцьке та Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї — Зайцеве, Авдіївку, Опитне та Піски. По наших позиціях в районі Авдіївки та Опитного вогонь вели БМП противника.
На луганському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку. БТР вів вогонь по Водяному.
На маріупольському напрямку з мінометів було обстріляно Водяне, а Широкине, Мар’їнку та Водяне обстрілювали з стрілецької зброї. Широкине обстрілювала БМП противника.
Як повідомляв УНН, бойовики вчергове обстріляли Авдіївку, поранено чоловіка.