Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции, ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. С начала текущих суток российско-террористические войска 16 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, используя тяжелую артиллерию, в результате чего один боец получил ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операция объединенных сил, передает УНН.
"В течение суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг 7 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями ... Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Луганское, Новолуганское, Железное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Гнутово, Водяное и Лебединский.
Утром оккупанты из артиллерии 122-го калибра обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Водяное. В течение дня огневое воздействие из минометов калибра 120 мм враг осуществлял по защитникам Луганского, Гнутово и Лебединского, а минометы 82-го калибра применял по опорным пунктам вблизи Луганского и Новолуганского. По защитникам Золотого противник открывал огонь противотанковыми управляемыми ракетами.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 36 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом 12 раз боевики применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.