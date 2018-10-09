Бойовики 16 разів обстріляли українські позиції, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні війська 16 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, використовуючи важку артилерію, у результаті чого один боєць отримав поранення. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операція об'єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. При цьому ворог 7 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями... Під час бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Станиця Луганська, Золоте, Луганське, Новолуганське, Залізне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Гнутове, Водяне та Лебединське.
Зранку окупанти з артилерії 122-го калібру обстріляли позиції українських військових у районі населеного пункту Водяне. Протягом дня вогневий вплив із мінометів калібру 120 мм ворог здійснював на оборонців Луганського, Гнутового та Лебединського, а міномети 82-го калібру застосовував по опорних пунктах поблизу Луганського та Новолуганського. По захисниках Золотого противник відкривав вогонь протитанковими керованими ракетами.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 36 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому 12 разів бойовики застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.