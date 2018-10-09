Бойовики 16 разів обстріляли українські позиції, поранено військового

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні війська 16 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, використовуючи важку артилерію, у результаті чого один боєць отримав поранення. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операція об'єднаних сил, передає УНН.