Боевики 12 раз нарушили режим "тишины" в Донбассе, погиб военный

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 30006 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 123605 просмотра

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7 марта, 13:58 • 122100 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117289 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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КИЕВ. 24лютого. УНН. В период с 00:00 до 18:00 текущих суток, противник 12 раз обстрелял позиции войск Объединенных сил, применив вооружение запрещенное минскими договоренностями. Вследствие обстрелов один военнослужащий погиб и двое ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В период с 00:00 до 18:00 текущих суток противник 12 раз обстрелял позиции наших войск. При этом вооружение, которое запрещено минского договоренностям, во время этих обстрелов применялось также 12 раз с общим расходом 258 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты: Водяное, Лебединское, Павлополь, Пески.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами также осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: Новозвановка, Золотое-4, Екатериновка, Новоалександровка, Золотое-1.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - добавили в штабе ООС.

Подразделения, на которые осуществлялся огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ со штатного вооружения, которое не запрещено минского соглашениями. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, в воскресенье, около 5 часов утра, боевики совершили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка.

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