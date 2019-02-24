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В ОБСЄ шоковані новиною про вибух біля блокпосту "Оленівка"

В ОБСЄ шоковані новиною про вибух біля блокпосту "Оленівка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. В Організації з безпеки і співпраці в Європі глибоко шоковані новиною про підрив на протитанковій міні мікроавтобуса, що перевозив цивільних осіб поблизу блокпоста бойовиків, і висловили невдоволення у зв'язку з нездатністю сторін виконати зобов'язання по розмінуванню. Про це написав міністр закордонних справ Словаччини і голова Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Мирослав Лайчак на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

"Сьогодні я був шокований вибухом машини на контрольно-пропускному пункті "Оленівка", в результаті якого загинули 2 мирних жителя, а третій отримав серйозні поранення, й мої щирі співчуття близьким загиблих. Я рішуче засуджую нездатність сторін виконати свої зобов'язання по розмінуванню", - заявив Лайчак.

Своє невдоволення тим, що сталося висловив і голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Ертурул Апакан.

"Мене глибоко засмутила новина про те, що вчора на контрольно-пропускному пункті "Оленівка" були вбиті 2 мирних жителя і один серйозно поранений. Ці люди перетинають лінію дотику, щоб забирати пенсії, відвідувати родичів або купувати ліки. Сторони повинні захищати їх", - написав він у соцмережі.

Нагадаємо, 23 лютого на тимчасово окупованій території Донбасу поблизу блокпоста бойовиків на протитанковій міні підірвався мікроавтобус, що перевозив цивільних осіб. За інформацією прес-центру ООС, в результаті вибуху двоє людей загинули на місці, троє отримали поранення.

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