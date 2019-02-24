В ОБСЄ шоковані новиною про вибух біля блокпосту "Оленівка"

КИЇВ. 24 лютого. УНН. В Організації з безпеки і співпраці в Європі глибоко шоковані новиною про підрив на протитанковій міні мікроавтобуса, що перевозив цивільних осіб поблизу блокпоста бойовиків, і висловили невдоволення у зв'язку з нездатністю сторін виконати зобов'язання по розмінуванню. Про це написав міністр закордонних справ Словаччини і голова Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Мирослав Лайчак на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.