В ОБСЕ шокированы новостью о взрыве у блокпоста "Оленовка"

"Сегодня я был шокирован взрывом машины на контрольно-пропускном пункте "Оленовка", в результате которого погибли 2 мирных жителя, а третий получил серьезные ранения; мои искренние соболезнования близким погибших. Я решительно осуждаю неспособность сторон выполнить свои обязательства по разминированию“, — заявил Лайчак.

Своё недовольство произошедшим высказал и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан.

“Меня глубоко опечалила новость о том, что вчера на контрольно-пропускном пункте "Оленовка" были убиты 2 мирных жителя и один серьезно ранен. Эти люди пересекают линию соприкосновения, чтобы забирать пенсии, посещать родственников или покупать лекарства. Стороны должны защищать их”, — написал он в соцсети.

Напомним, 23 февраля на временно оккупированной территории Донбасса вблизи блокпоста боевиков на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц. По информации прес-центра ООС, в результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения.



