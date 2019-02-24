Бойовики 12 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, загинув військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 24лютого. УНН. У період з 00:00 до 18:00 поточної доби, противник 12 разів обстріляв позиції військ Об'єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув та двоє поранені, передає УНН із посилання на прес-центр ООС.
“У період з 00.00 до 18.00 поточної доби противник 12 разів обстріляв позиції наших військ. При цьому озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, під час цих обстрілів застосовувалося також 12 разів із загальною витратою 258 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 мм. Також російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
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У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог шість разів обстріляв наші опорні пункти: Водяне, Лебединське, Павлопіль, Піски.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” окупантами також здійснено шість обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил: Новозванівка, Золоте-4, Катеринівка, Новоолександрівка, Золоте-1.
“Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та двоє отримали поранення”, — додали у штабі ООС.
Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, у неділю, близько 5-ї години ранку, бойовики здійснили прицільний мінометний обстріл мирних населених пунктів Золоте та Новоолександрівка.