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Бойовики на сході обстріляли з мінометів два населені пункти

Бойовики на сході обстріляли з мінометів два населені пункти

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. У неділю, близько 5-ї години ранку, бойовики здійснили прицільний мінометний обстріл мирних населених пунктів Золоте та Новоолександрівка. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС, передає УНН.

За інформацією штабу, міни російського виробництва розривались прямо в будинках цивільних. Налякані люди ледь встигали ховатись від вибухів.

Наразі на місті обстрілу працюють представники Української сторони СЦКК та слідчих органів, які збирають доказову базу терористичного акту проти мирного населення України.

Як повідомляв УНН, з початку доби станом на 12:00 ворог 8 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок активних ворожих обстрілів, у складі підрозділів Об’єднаних сил є втрата.

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