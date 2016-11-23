Боевика-информатора "ДНР" задержали в Харьковской области

Установлено, что 40-летний житель Харьковской области весной 2016 года уехал в Ростовскую область. В тренировочном лагере террористов он учился тактике ведения боя, подрывному делу и т. д. После завершения спецподготовки "Корж" перебрался на временно оккупированные территории и участвовал в боевых действиях против украинских подразделений в составе артиллерийского подразделения террористов, которое находилось в районе Горловки.

В октябре этого года "Корж" вернулся в Харьковскую область с задачей собирать информацию о личном составе добровольческого батальона "Донбасс", месте его дислокации и планах перемещения в районы антитеррористической операции. Кроме этого, террорист должен был собирать данные об общественно-политической ситуации в Харьковском регионе, протестных настроениях населения и отношении к власти.

Задержанному сообщено о подозрении по ч.2 ст.260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.