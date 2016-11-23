Бойовика-інформатора "ДНР" затримали на Харківщині

Встановлено, що 40-річний житель Харківської області навесні 2016 року виїхав до Ростовської області. У тренувальному таборі терористів він навчався тактиці ведення бою, підривній справі і т. ін. Після завершення спецпідготовки “Корж” перебрався на тимчасово окуповані території та брав участь у бойових діях проти українських підрозділів у складі артилерійського підрозділу терористів, який розміщувався у районі Горлівки.

У жовтні цього року “Корж” повернувся на Харківщину із завданням збирати інформацію про особовий склад добровольчого батальйону “Донбас”, місце його дислокації і плани переміщення до районів антитерористичної операції. Крім цього, терорист мав збирати дані про громадсько-політичну ситуацію у Харківському регіоні, протестні настрої населення і відношення до влади.

Затриманому повідомлено про підозру за ч.2 ст.260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.