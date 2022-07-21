Боевик из "днр" признал, что ВСУ развеяли миф о "непобедимой армии рф": перехваченный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Боевики "л/днр" признают, что ВСУ развеяли миф о "непобедимой армии рф". Об этом говорится в телефонном разговоре террориста так называемой "днр", который сейчаснаходится с оккупационными войсками рф неподалеку от Изюма в Харьковской области, информирует УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
"Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась - так ото..." - признает террорист, который яростно ненавидит Украину.
Боевик жалуется на снижение активности от военного и политического руководства рф:
"А то смотрю: что-то путин сдох уже, по-моему. Чи резервы закончились, чи что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас ("лнр" та "днр" – ред.) всё повесили...".
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