Бойовик з "днр" визнав, що ЗСУ розвіяли міф про "непереможну армію рф": перехоплена розмова

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"Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась - так ото..." - визнає терорист, який люто ненавидить Україну.

Бойовик скаржиться на зниження активності від військового і політичного керівництва рф:

"А то смотрю: что-то путин сдох уже, по-моему. Чи резервы закончились, чи что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас ("лнр" та "днр" – ред.) всё повесили...".

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