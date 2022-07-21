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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 6723 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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11:39 • 28713 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Бойовик з "днр" визнав, що ЗСУ розвіяли міф про "непереможну армію рф": перехоплена розмова

Бойовик з "днр" визнав, що ЗСУ розвіяли міф про "непереможну армію рф": перехоплена розмова

Київ • УНН

 • 174082 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Бойовики "л/днр" визнають, що ЗСУ розвіяли міф про "непереможну армію рф". Про це йдеться у телефонній розмові терориста так званої "днр", який наразі перебуває з окупаційними військами рф неподалік Ізюма на Харківщині, інформує УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

"Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась - так ото..." - визнає терорист, який люто ненавидить Україну.

Бойовик скаржиться на зниження активності від військового і політичного керівництва рф:

"А то смотрю: что-то путин сдох уже, по-моему. Чи резервы закончились, чи что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас ("лнр" та "днр" – ред.) всё повесили...".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "По телевизору такого не покажут": рашисти визнають перевагу ЗСУ на полі бою – перехоплена розмова

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