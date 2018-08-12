Бои с талибами за город Газни продолжаются третий день

Как сообщили в совете провинции Газни в воскресенье, 12 августа, столкновения продолжаются, в частности, штаб-квартиры местной полиции и спецслужб, а также у здания региональной администрации. Ситуация осложняется тем, что полицейский участок охвачен огнем.

В ходе боев погибли около 100 сотрудников сил безопасности. Талибы продолжают прятаться в жилой застройке.

Как сообщал УНН, в пятницу, 10 августа, вооруженные боевики "Талибана" утром пошли в атаку на город Газни в центре Афганистана, во время которой жгли полицейские контрольно-пропускные пункты, обстреливали дома и деловые районы и захватили контроль над частью города.

В поддержку правительственным войскам США отправили ударные вертолеты и беспилотники.