Бои с талибами за город Газни продолжаются третий день
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Силы безопасности Афганистана третий день не могут вернуть контроль над Газни, который расположен в 150 километрах к югу от Кабула. В административный центр прорвались боевики исламистского движения "Талибан", со ссылкой на DW передает УНН.
Как сообщили в совете провинции Газни в воскресенье, 12 августа, столкновения продолжаются, в частности, штаб-квартиры местной полиции и спецслужб, а также у здания региональной администрации. Ситуация осложняется тем, что полицейский участок охвачен огнем.
В ходе боев погибли около 100 сотрудников сил безопасности. Талибы продолжают прятаться в жилой застройке.
Как сообщал УНН, в пятницу, 10 августа, вооруженные боевики "Талибана" утром пошли в атаку на город Газни в центре Афганистана, во время которой жгли полицейские контрольно-пропускные пункты, обстреливали дома и деловые районы и захватили контроль над частью города.
В поддержку правительственным войскам США отправили ударные вертолеты и беспилотники.