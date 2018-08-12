Бої з талібами за місто Газні продовжуються третій день
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сили безпеки Афганістану третій день не можуть повернути контроль над Газні, що в 150 кілометрах на південь від Кабула. В адміністративний центр прорвалися бойовики ісламістського руху "Талібан", з посиланням на DW передає УНН.
Як повідомили в раді провінції Газні в неділю, 12 серпня, зіткнення тривають, зокрема, у штаб-квартири місцевої поліції і спецслужб, а також біля будівлі регіональної адміністрації. Ситуація ускладнюється тим, що поліцейський відділок охоплений вогнем.
В ході боїв загинули близько 100 співробітників сил безпеки. Таліби продовжують ховатися в житловій забудові.
Як повідомляв УНН, у п'ятницю, 10 серпня, озброєні бойовики "Талібану" вранці пішли в атаку на місто Газні у центрі Афганістану, під час якої палили поліцейські контрольно-пропускні пункти, обстрілювали будинки і ділові райони і захопили контроль над частиною міста.
На підтримку урядовим військам США відправили ударні вертольоти і безпілотники.