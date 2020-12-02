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“Балбесы и профаны”: Кива раскритиковал работу НАБУ

“Балбесы и профаны”: Кива раскритиковал работу НАБУ

Киев  •  УНН

 • 11552 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Народный депутат Илья Кива считает работу НАБУ провальной. Антикоррупционный орган тратит больше государственных денег, чем возвращает от борьбы с коррупцией, сообщил он в комментарии УНН.

“Как я могу судить о профессионализме НАБУ, если мы не видим результата? Может они по сбору информации и профессионалы, а вот по борьбе с коррупцией они чистые балбесы и профаны”, — сказал он.

Кива считает, что ключевая проблема в кадрах, в частности директоре НАБУ Артеме Сытнике.

“Ну, это смешно — антикоррупционный орган возглавляет коррупционер, признанный судом. И тут же КМУ выносит постановление о продлении деятельности Сытника на должности директора Бюро. Это полное нивелирование норм действующего законодательства”, — подчеркнул нардеп.

Отметим, что речь идет о правительственном законопроекте, который сохраняет за Сытником должность директора НАБУ. Кива заявил, что не будет поддерживать данный проект ЗУ по ряду причин.

“Во-первых, я — законопослушный гражданин нашей страны, и я, как народный депутат, буду стоять на букве закона. Могу ли я поддерживать кандидатуру Сытника на посту директора НАБУ, когда он и КСУ, и судом Украины был признан коррупционером, который назначен на должность незаконно? Нет, не могу и не буду. Во-вторых — а какие успешные дела числятся за Сытником в качестве директора НАБУ? Разве что тот факт, как он эффективно, обойдя все законы, продал свою землю в Крыму. Вот это — высшее его достижение, топ. Ну и конечно же ежегодное финансирование этой бессмысленной структуры. Я уже неоднократно говорил, что пора обнулить эти органы, которые работают в интересах третьих стран”, — заявил нардеп.

Напомним, в сети было опубликовано видео, как детективы НАБУ проводят обыски у людей. Среди прочего зафиксирован недопуск адвоката к следственным действиям, а также поедание чужой еды с мыслью распить чужие алкогольные напитки. Директор НАБУ Артем Сытник пока никак не прокомментировал этот инцидент.

Также до сих пор не уволен с должности детектив Дмитрий Литвиненко, который фигурировал в “деле Свинарчуков” и контактировал с бизнесменами в не процессуальный способ, предлагая исключить их фирмы с “черного списка” НАБУ для выполнения оборонных заказов. Как рассказал УНН руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро 2016-2020 годов Александр Кареев, Сытник не только оставил его на должности, но и отметил оценкой “отлично”. 

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