"Бовдури і профани": Кива розкритикував роботу НАБУ

"Як я можу судити про професіоналізм НАБУ, якщо ми не бачимо результату? Може вони зі збору інформації і професіонали, а ось по боротьбі з корупцією вони чисті бовдури і профани", - сказав він.

Кива вважає, що ключова проблема в кадрах, зокрема у директорі НАБУ Артемові Ситнику.

"Ну, це смішно - антикорупційний орган очолює корупціонер, визнаний судом. І тут же КМУ виносить постанову про продовження діяльності Ситника на посаді директора Бюро. Це повне нівелювання норм чинного законодавства", - наголосив нардеп.

Відзначимо, що мова йде про урядовий законопроект, який зберігає за Ситником посаду директора НАБУ. Кива заявив, що не підтримуватиме цей проект ЗУ з низки причин.

"По-перше, я - законослухняний громадянин нашої країни, і я, як народний депутат, буду стояти на букві закону. Чи можу я підтримувати кандидатуру Ситника на посаді директора НАБУ, коли він і КСУ, і судом України бул визнаний корупціонером, який призначений на посаду незаконно? Ні, не можу і не буду. По-друге - а які успішні справи числяться за Ситником в якості директора НАБУ? Хіба що той факт, як він ефективно, обійшовши всі закони, продав свою землю в Криму. Ось це - найвище його досягнення, топ. Ну і звичайно ж щорічне фінансування цієї безглуздої структури. Я вже неодноразово говорив, що пора обнулити ці органи, які працюють в інтересах третіх країн", - заявив нардеп.

Нагадаємо, в мережі було опубліковано відео, як детективи НАБУ проводять обшуки у людей. Серед іншого зафіксовано недопуск адвоката до слідчих дій, а також поїдання чужої їжі з думкою розпити чужі алкогольні напої. Директор НАБУ Артем Ситник поки ніяк не прокоментував цей інцидент.

Також досі не звільнений з посади детектив Дмитро Литвиненко, який фігурував в "справі Свинарчуків" і контактував з бізнесменами у непроцесуальний спосіб, пропонуючи виключити їх фірми з "чорного списку" НАБУ для виконання оборонних замовлень. Як розповів УНН керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро 2016-2020 років Олександр Карєєв, Ситник не тільки залишив його на посаді, але і відзначив оцінкою "відмінно".

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