Ботулизм за неделю подхватили трое украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Украине за неделю с 4 по 10 марта зарегистрировано три случая ботулизма, в результате которых заболели три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"Три случая ботулизма, в результате которых заболело три человека", - сообщили в ЦОЗ.
Так, по одному больному ботулизмом зафиксировали во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Противоботулиническую сыворотку ввели всем больным.
Всего за отчетную неделю зарегистрировано четыре случая пищевого отравления. Так, кроме трех случаев ботулизма, был зарегистрирован один случай отравления дикорослыми грибами в Запорожской области, в результате которого заболел один человек.
Напомним, в детском саду шесть человек подхватили ротавирусную инфекцию.