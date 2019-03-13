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Ботулізм за тиждень підхопили троє українців

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КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні за тиждень з 4 по 10 березня зареєстровано три випадки ботулізму, у результаті яких захворіли три людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"Три випадки ботулізму, внаслідок яких захворіло троє осіб", - повідомили у ЦГЗ.

Так, по одному хворому на ботулізм зафіксували у Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Протиботулінічну сироватку введено всім хворим.

Загалом за звітний тиждень зареєстровано чотири випадки харчового отруєння. Так, окрім трьох випадків ботулізму, було зареєстровано один випадок отруєння дикорослими грибами у Запорізькій області, внаслідок якого захворіла одна особа.

Нагадаємо, у дитсадку шість осіб підхопили ротавірусну інфекцію.

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