Ботулізм за тиждень підхопили троє українців

КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні за тиждень з 4 по 10 березня зареєстровано три випадки ботулізму, у результаті яких захворіли три людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.