Должники банка “Михайловский” пытаются избежать погашения задолженности нехитрым способом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Спор за кредитный портфель банка “Михайловский” между Фондом гарантирования вкладов физлиц и финансовыми компаниями, которые приобрели этот актив еще до ликвидации банка – длится уже полтора года. Пока суды один за другим принимают решения в споре, заемщики ищут возможность уйти от выполнения обязательств. На днях координатор около пяти тысяч заемщиков банка “Михайловский” Дмитрий Прихно заявил, что для них принципиально важно, чтобы спор выиграл Фонд гарантирования вкладов физлиц, поскольку в таком случае они могут попытаться уйти от выполнения обязательств, сообщает УНН со ссылкой на социальную группу клиентов банка “Михайловский” в Фейсбук.
Как пояснил Д.Прихно, у ФГВФЛ нет оригиналов кредитных договоров с заемщиками банка “Михайловский”, следовательно, доказать свои права на кредитный долг он не может, а значит, и возвращать его заемщикам не придется.
“Заемщикам выгодно, чтобы выиграл Фонд. У Фонда договоров нет. Нет договоров – кредит превращается в беспроцентный займ. А у многих он превращается в погашенный займ”, - пояснил Д.Прихно.
Однако в финансовой компании “Фагор”, в пользу которой и переуступлен кредитный портфель банка “Михайловский”, такую стратегию заемщиков называют заведомо проигрышной. Аргументируют тем, что, во-первых, все суды между ФГВФЛ и финансовыми компаниями выиграли финансовые компании, а во-вторых, на одном из последних судебных заседаний их представители продемонстрировали всем заинтересованным лицам, в частности самому Д.Прихно, оригиналы кредитных договоров. При этом сам координатор заемщиков такой поворот событий явно не ожидал.
«Фагор принес в суд оригинал моего договора. Это особенно интересно. Если честно, то я слабо верил, что он у них есть. Видимо, все же где-то у них они были. Но очень далеко и в состоянии полного бардака. Именно поэтому они их и не показывали…Что это значит лично для меня? Чисто формально мне предоставлены все документы, подтверждающие, что именно моя задолженность была перепродана Плеяде, а, впоследствии, Фагору…», - отметил он.
от же Д.Прихно отметил, что теперь платить по реквизитам ликвидированного банка «Михайловский» и вовсе бессмысленно.
«Те, кто платит Михайловскому ПОСЛЕ того, как стало известно, что у них не только нет договоров, но и что они не выдают выписки, простите, идиотизм. Особенно это касается именно кредитных карт.
Ваши оплаты вполне могут стать добровольными пожертвованиями в Фонд гарантирования. Просто потому, что получить эти деньги Фагор от Фонда, скорее всего не сможет, а рассказы про оплаты первичному кредитору в реальных судах вполне могут быть разбиты тем, что без выписки почти невозможно будет доказать, какую именно задолженность вы гасили. Ту, которая была на 9-00 утра 19 мая 2016 или ту, которая МОГЛА возникнуть 20-23 мая 2016 года. Да. Как раз то, что эта задолженность не возникала доказать без выписки будет сложно…”, - заявил координатор группы заемщиков банка “Михайловский”.
Напомним, в финансовой компании «Фагор» и ранее заявляли, что оригиналы кредитных договоров вместе со всеми реестрами находятся у них. Поэтому «новость» об их наличии не может быть основанием для того, чтобы избавить должников банка от штрафных санкций и процентов, которые набежали за то время, пока заемщики решали, кому платить или не платить задолженность.
“С мая 2016 года финансовая компания “Фагор” является собственником кредитного портфеля банка “Михайловский”. Правомерность переуступки и незаконность действий ФГВФЛ подтверждена судами, в том числе Высшим административным судом Украины.
Позиция “выжидания” решений суда не избавляет заемщиков банка от уплаты основного долга и штрафных санкций за несвоевременные платежи. Кроме того, компания “Фагор” не намерена обращаться в ФГВФЛ по вопросам возврата тех средств, которые заемщики оплатили по некорректным реквизитам ликвидированного банка «Михайловский»/ФГВФЛ/Нацбанка – им необходимо самостоятельно инициировать этот процесс или обратиться в прокуратура с просьбой приобщить соответствующие иски о компенсации ущерба в рамках уголовного производства против ликвидаторов банка “Михайловский” по факту мошенничества”, - отметили в компании “Фагор”.