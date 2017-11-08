Должники банка “Михайловский” пытаются избежать погашения задолженности нехитрым способом

Как пояснил Д.Прихно, у ФГВФЛ нет оригиналов кредитных договоров с заемщиками банка “Михайловский”, следовательно, доказать свои права на кредитный долг он не может, а значит, и возвращать его заемщикам не придется.

“Заемщикам выгодно, чтобы выиграл Фонд. У Фонда договоров нет. Нет договоров – кредит превращается в беспроцентный займ. А у многих он превращается в погашенный займ”, - пояснил Д.Прихно.

Однако в финансовой компании “Фагор”, в пользу которой и переуступлен кредитный портфель банка “Михайловский”, такую стратегию заемщиков называют заведомо проигрышной. Аргументируют тем, что, во-первых, все суды между ФГВФЛ и финансовыми компаниями выиграли финансовые компании, а во-вторых, на одном из последних судебных заседаний их представители продемонстрировали всем заинтересованным лицам, в частности самому Д.Прихно, оригиналы кредитных договоров. При этом сам координатор заемщиков такой поворот событий явно не ожидал.

«Фагор принес в суд оригинал моего договора. Это особенно интересно. Если честно, то я слабо верил, что он у них есть. Видимо, все же где-то у них они были. Но очень далеко и в состоянии полного бардака. Именно поэтому они их и не показывали…Что это значит лично для меня? Чисто формально мне предоставлены все документы, подтверждающие, что именно моя задолженность была перепродана Плеяде, а, впоследствии, Фагору…», - отметил он.

от же Д.Прихно отметил, что теперь платить по реквизитам ликвидированного банка «Михайловский» и вовсе бессмысленно.

«Те, кто платит Михайловскому ПОСЛЕ того, как стало известно, что у них не только нет договоров, но и что они не выдают выписки, простите, идиотизм. Особенно это касается именно кредитных карт.

Ваши оплаты вполне могут стать добровольными пожертвованиями в Фонд гарантирования. Просто потому, что получить эти деньги Фагор от Фонда, скорее всего не сможет, а рассказы про оплаты первичному кредитору в реальных судах вполне могут быть разбиты тем, что без выписки почти невозможно будет доказать, какую именно задолженность вы гасили. Ту, которая была на 9-00 утра 19 мая 2016 или ту, которая МОГЛА возникнуть 20-23 мая 2016 года. Да. Как раз то, что эта задолженность не возникала доказать без выписки будет сложно…”, - заявил координатор группы заемщиков банка “Михайловский”.

Напомним, в финансовой компании «Фагор» и ранее заявляли, что оригиналы кредитных договоров вместе со всеми реестрами находятся у них. Поэтому «новость» об их наличии не может быть основанием для того, чтобы избавить должников банка от штрафных санкций и процентов, которые набежали за то время, пока заемщики решали, кому платить или не платить задолженность.

“С мая 2016 года финансовая компания “Фагор” является собственником кредитного портфеля банка “Михайловский”. Правомерность переуступки и незаконность действий ФГВФЛ подтверждена судами, в том числе Высшим административным судом Украины.

Позиция “выжидания” решений суда не избавляет заемщиков банка от уплаты основного долга и штрафных санкций за несвоевременные платежи. Кроме того, компания “Фагор” не намерена обращаться в ФГВФЛ по вопросам возврата тех средств, которые заемщики оплатили по некорректным реквизитам ликвидированного банка «Михайловский»/ФГВФЛ/Нацбанка – им необходимо самостоятельно инициировать этот процесс или обратиться в прокуратура с просьбой приобщить соответствующие иски о компенсации ущерба в рамках уголовного производства против ликвидаторов банка “Михайловский” по факту мошенничества”, - отметили в компании “Фагор”.