Боржники банку "Михайлівський" намагаються уникнути погашення заборгованості нехитрим способом

Як пояснив Д.Пріхно, у ФГВФО немає оригіналів кредитних договорів з позичальниками банку “Михайлівський”, отже, довести свої права на кредитний борг він не може, а значить, і повертати його позичальникам не доведеться.

“Позичальникам вигідно, щоб виграв Фонд. У Фонду договорів немає. Немає договорів — кредит перетворюється в безвідсоткову позику. А у багатьох він перетворюється в погашену позику”, — пояснив Д.Пріхно.

Однак у фінансовій компанії “Фагор”, на користь якої і переданий кредитний портфель банку “Михайлівський”, таку стратегію позичальників називають явно програшній. Аргументують тим, що, по-перше, всі суди між ФГВФО і фінансовими компаніями виграли фінансові компанії, а по-друге, на одному з останніх судових засідань їх представники продемонстрували всім зацікавленим особам, зокрема самому Д.Пріхно, оригінали кредитних договорів. При цьому сам координатор позичальників такий поворот подій явно не очікував.

“Фагор приніс до суду оригінал мого договору. Це особливо цікаво. Якщо чесно, то я слабо вірив, що він у них є. Мабуть, все ж десь у них вони були. Але дуже далеко і в стані повного бардаку. Саме тому вони їх і не показували ... Що це значить особисто для мене? Чисто формально мені надані всі документи, які підтверджують, що саме моя заборгованість була перепродана Плеяді, а, згодом, Фагору ...”, - зазначив він.

Той же Д.Пріхно зазначив, що тепер платити за реквізитами ліквідованого банку “Михайлівський” і зовсім безглуздо.

“Ті, хто платить Михайлівському ПІСЛЯ того, як стало відомо, що у них не тільки немає договорів, але і що вони не видають виписки, вибачте, ідіотизм. Особливо це стосується саме кредитних карт. Ваші оплати цілком можуть стати добровільними пожертвами до Фонду гарантування. Просто тому, що отримати ці гроші Фагор від Фонду, швидше за все не зможе, а розповіді про оплати первинному кредитору в реальних судах цілком можуть бути розбиті тим, що без виписки майже неможливо буде довести, яку саме заборгованість ви гасили. Ту, яка була на 9-00 ранку 19 травня 2016 або ту, яка МОГЛА виникнути 20-23 травня 2016 року. Так. Якраз те, що ця заборгованість не виникала довести без виписки буде складно ... ”, - заявив координатор групи позичальників банку "Михайлівський".

Нагадаємо, у фінансовій компанії „Фагор“ і раніше заявляли, що оригінали кредитних договорів разом з усіма реєстрами знаходяться у них. Тому „новина“ про їхню наявність не може бути підставою для того, щоб позбавити боржників банку штрафних санкцій і відсотків, які набігли за той час, поки позичальники вирішували, кому платити чи не платити заборгованість.

„З травня 2016 року фінансова компанія “Фагор„ є власником кредитного портфеля банку “Михайлівський”. Правомірність переуступки і незаконність дій ФГВФО підтверджена судами, в тому числі Вищим адміністративним судом України.

Позиція “вичікування” рішень суду не позбавляє позичальників банку від сплати основного боргу та штрафних санкцій за несвоєчасні платежі. Крім того, компанія “Фагор” не має наміру звертатися до ФГВФО з питань повернення тих коштів, які позичальники оплатили за некоректним реквізитами ліквідованого банку “Михайлівський”/ФГВФО/Нацбанку — їм необхідно самостійно ініціювати цей процес або звернутися в прокуратура з проханням долучити відповідні позови про компенсації збитку в рамках кримінального провадження проти ліквідаторів банку “Михайлівський” за фактом шахрайства“, - відзначили в компанії” Фагор".