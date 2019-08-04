"Боруссия" победила "Баварию" в игре за Суперкубок Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Дортмундская "Боруссия" и мюнхенская "Бавария" провели поединок за Суперкубок Германии, сообщает УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.
Несмотря на хорошую игру и созданные моменты, "Бавария" уступила "Боруссии" со счетом 0:2. Хозяева поля мощно начали встречу, но мюнхенцы успешно справились с натиском и смогли наладить контроль над мячом. В начале второго тайма (47 мин) Пако Алькасер довольно неожиданно открыл счет. На 69-й Джейдон Санчо удвоил преимущество на глазах у 81 тысячи болельщиков на полностью заполненной арене "Сигнал Идуна Парк".
Примечательно, что в первом официальном матче нового сезона Ковач не смог рассчитывать на Сержа Гнабри и Хави Мартинеса. Кингсли Коман, который получил ушиб в финале "Кубка Ауди", успел восстановиться и вышел в стартовом составе. Также с первых минут выступал Корентен Толиссо, который впервые с сентября прошлого года принял участие в официальном матче.
Заметим, что для "шмелей" это шестой выигранный Суперкубок Германии в истории. На один трофей больше выиграла "Бавария".