"Боруссія" перемогла "Баварію" у грі за Суперкубок Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Дортмундська "Боруссія" та мюнхенська "Баварія" провели поєдинок за Суперкубок Німеччини, повідомляє УНН з посиланням на сайт мюнхенців.
Незважаючи на хорошу гру і створені моменти, "Баварія" поступилася "Боруссії" з рахунком 0:2. Господарі поля потужно почали зустріч, але мюнхенці успішно впоралися з натиском і змогли налагодити контроль над м'ячем. На початку другого тайму (47 хв) Пако Алькасер досить несподівано відкрив рахунок. На 69-й Джейдон Санчо подвоїв перевагу на очах у 81 тисячі уболівальників на повністю заповненій арені "Сігнал Ідуна Парк".
Примітно, що у першому офіційному матчі нового сезону Ніко Ковач не зміг розраховувати на Сержа Гнабрі і Хаві Мартінеса. Кінгслі Коман, який отримав забій в фіналі "Кубка Ауді", встиг відновитися і вийшов в стартовому складі. Також з перших хвилин виступав Корентен Толіссо, який вперше з вересня минулого року взяв участь в офіційному матчі.
Зауважимо, що для "джмелів" це шостий виграний Суперкубок Німеччини в історії. На один трофей більше виграла "Баварія".