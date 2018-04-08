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"Боруссия" Ярмоленко разгромила "Штутгарт"

"Боруссия" Ярмоленко разгромила "Штутгарт"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Дортмундская “Боруссия” на домашней арене “Сигнал Идуна Парк” не почувствовала проблем в 29 туре немецкой Бундеслиги против “Штутгарта”, передает корреспондент УНН.

Ближе к окончанию стартовой половины состоялось первое взятие ворот гостей. Пулишич оказался на правом фланге и зарядил мяч под дальнюю штангу ворот Цилера. Старт следующей 45-минутки увенчался вторым голом. Мише Бачуайи обыгрался с Нури Шахином и вписал свое имя в список авторов голов — 2:0.

В конце игровой часа полузащитник Максимилиан Филипп на добивании после собственного удара установил окончательные цифры на табло — 3:0.

Стоит отметить, что наш соотечественник Андрей Ярмоленко попал в заявку “шмелей” на поединок впервые за долгое время после получения травмы, но просидел всю гуру в запасе.

Добавим, что в турнирной таблице “Боруссия” набрала 51 балл и вплотную приблизилась ко второй ступени, где разместился “Шальке” Евгения Коноплянки.

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