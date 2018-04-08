"Борусія" Ярмоленка розгромила "Штутгарт"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Дортмундська “Борусія” на домашній арені “Сігнал Ідуна Парк” не відчула проблем у 29 турі німецької Бундесліги проти “Штутгарта”, передає кореспондент УНН.
Ближче до закінчення стартової половини відбулося перше взяття воріт гостей. Пулішич опинився на правому фланзі і зарядив м’яч під дальню стійку воріт Цілера. Старт наступної 45-хвилинки увінчався другим голом. Міші Бачуай обігрався із Нурі Шахіном та вписав своє ім’я до списку авторів голів — 2:0.
Наприкінці ігрової години півзахисник Максіміліан Філіпп на добиванні після власного удару встановив остаточні цифри на табло — 3:0.
Варто відзначити, що наш співвітчизник Андрій Ярмоленко потрапив до заявки “джмелів” на поєдинок вперше за тривалий час після отримання травми, але просидів усю гуру в запасі.
Додамо, що в турнірній таблиці “Борусія” набрала 51 бал і впритул наблизилась до другої сходинки, де розмістився “Шальке” Євгена Коноплянки.