Борт с ранеными бойцами АТО прибыл во Львов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня во Львовский Военно-медицинского клинический центр Западного региона привезли девять раненых бойцов АТО. Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны Александр Поронюк, передает УНН.
"Во львовский госпиталь привезли девять раненых. Трое из них имеют огнестрельные ранения, остальные - другие болезни. Четверо ребят лежачие. Все они находились в зоне АТО. Во Львов приехали с Днепра", - сообщил Александр Поронюк.
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Напомним, 12 декабря во Львовский военный госпиталь прибыл борт с двенадцатью ранеными военнослужащими.