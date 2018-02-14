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Борт із пораненими бійцями АТО прибув до Львова

Борт із пораненими бійцями АТО прибув до Львова

Київ • УНН

 • 10280 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні до Львівського Військово-медичного клінічного центру західного регіону привезли дев’ять поранених бійців АТО. Про це повідомив керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк, передає УНН.

“До львівського госпіталю привезли дев’ять поранених. Троє з них мають вогнепальні поранення, решта — інші хвороби. Четверо хлопців лежачі. Усі вони перебували в зоні АТО. До Львова приїхали з Дніпра”, — повідомив Олександр Поронюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Одеси прибув борт із пораненими в зоні АТО бійцями

Нагадаємо, 12 грудня до Львівського військового госпіталю прибув борт з дванадцятьма пораненими військовослужбовцями.

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