Боррель в цифрах показал необходимость продолжать поддержку Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил необходимость продолжать поддерживать Украину, в том числе через восстановление, реконструкцию и развитие, на примере Чернигова сообщив, что 85% российских атак в городе разрушили жилые массивы, пишет УНН.

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"В Чернигове 85% российских атак разрушили жилые районы. Прямыми целями были больницы, школы и другая гражданская инфраструктура. Мы должны продолжать поддерживать Украину, в том числе через восстановление, реконструкцию и развитие. Ukraine Facility от ЕС на 50 млрд евро для Украины направлен на это", - написал Верховный представитель ЕС в X.

Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, вчера в Чернигове с Боррелем и госпожой послом ЕС в Украине Катариной Матерновой "говорили о ситуации в области, потерях в результате полномасштабного вторжения и ходе восстановления".

По данным Чауса, только за прошедшую неделю на Черниговщине зафиксировано 66 вражеских обстрелов. В 29 населенных пунктах прозвучало 157 взрывов. По его словам, враг запустил по области 3 авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59, и что все чаще россияне наносят авиаудары, 19 - такая цифра только за прошедшую неделю. "Враг применяет дроны-камикадзе типа "Shahed" и ударные FPV-дроны. - рассказал он. - Ночью обломки вражеского "шахеда" упали на окраине села в Черниговском районе. Повреждены несколько домов. Предварительно - без пострадавших".

"Украине нужен именно справедливый мир - а не только прекращение войны. Важно было услышать этот тезис от вице-президента Еврокомиссии, Высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля. На самом деле, мы знаем, как этого достичь - об этом речь в Плане победы, который Президент Украины представил в том числе и лидерам ЕС", - отметил Чаус.

Ранее сегодня Боррель сообщил, что начал свой день в Киеве в укрытии на фоне угрозы ракетной атаки рф. "Это повседневная реальность для украинского народа с начала полномасштабного вторжения россии", - указал он.

Боррель начал свой последний визит в Киев на посту высокого представителя ЕС