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Боррель начал свой последний визит в Киев на посту высокого представителя ЕС

Боррель начал свой последний визит в Киев на посту высокого представителя ЕС

Киев  •  УНН

08:00 • 1411 просмотра

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Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев с визитом. Это его пятый и последний визит на посту высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев с визитом. Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Боррель отметил, что это его пятый визит в Киев с начала полномасштабного вторжения россии, и последний на посту высокого представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности.

Поддержка  Украины со стороны ЕС была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет оставаться на первом месте в повестке дня ЕС

- написал он.

Напомним

Во время анонса этого визита Боррель говорил, что планирует обсудить с украинскими властями, как ЕС можем продолжать поддержку Украины.

Ранее он заявил, что Украине необходимы более мощные гарантии безопасности. Он отметил, что единственный путь заставить путина сесть за стол переговоров - это победа Украины на поле боя.

Боррель призвал Южную Корею активизировать поддержку Украины на фоне привлечения рф военных КНДР4 ноября 2024, 09:27 • 90093 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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