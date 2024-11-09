Боррель начал свой последний визит в Киев на посту высокого представителя ЕС
Киев • УНН
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев с визитом. Это его пятый и последний визит на посту высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев с визитом. Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Боррель отметил, что это его пятый визит в Киев с начала полномасштабного вторжения россии, и последний на посту высокого представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности.
Поддержка Украины со стороны ЕС была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет оставаться на первом месте в повестке дня ЕС
Напомним
Во время анонса этого визита Боррель говорил, что планирует обсудить с украинскими властями, как ЕС можем продолжать поддержку Украины.
Ранее он заявил, что Украине необходимы более мощные гарантии безопасности. Он отметил, что единственный путь заставить путина сесть за стол переговоров - это победа Украины на поле боя.
Боррель призвал Южную Корею активизировать поддержку Украины на фоне привлечения рф военных КНДР4 ноября 2024, 09:27 • 90093 просмотра