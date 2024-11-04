Боррель призвал Южную Корею активизировать поддержку Украины на фоне привлечения рф военных КНДР
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с министром обороны Южной Кореи вопросы КНДР и безопасности.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что обсудил с министром обороны Южной Кореи Ким Ён Хёном вопросы КНДР и безопасности, призвав Сеул активизировать поддержку Украины на фоне привлечения рф военных КНДР, пишет УНН.
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"Я встретился с министром обороны (Южной Кореи) Ким Ен Хёном по КНДР и другим общим вызовам безопасности. Агрессия россии против Украины - это экзистенциальная угроза. Республика Корея лучше всего может это понять. Мы едины в нашей поддержке Украины. Я призвал их активизировать ее", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в X, который находится с визитом в Южной Корее.
Напомним
По данным ГУР МОУ, россия перебросила более 7000 солдат КНДР ближе к границе с Украиной, вооружив их "по-пехотному" - минометами, автоматами, пулеметами и другим оружием.