Боррель: начаты переговоры по обязательствам ЕС по безопасности для Украины, на следующей неделе обсуждение в Киеве

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о начале обсуждения вопроса обязательств ЕС по безопасности для Украины и анонсировал визит в Киев на следующей неделе представителя блока для обсуждения его с украинскими коллегами. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Брюсселе во вторник, пишет УНН.

Мы продвинулись со своими обязательствами по безопасности для Украины. Совет (ЕС) утвердил их рамки. Сегодня мы начали это обсуждать. И на следующей неделе заместитель генерального секретаря по вопросам безопасности и обороны Европейской службы внешних связей поедет в Киев, чтобы поделиться ими с нашими украинскими коллегами, чтобы я мог представить их Совету ЕС до конца года - сказал Боррель.

Напомним

13 ноября Боррель анонсировал в декабре миссию в Киев с предложениями по безопасности от ЕС.