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Боррель: начаты переговоры по обязательствам ЕС по безопасности для Украины, на следующей неделе обсуждение в Киеве

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 15:14  •  10156 просмотра

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ЕС достиг прогресса в вопросе своих обязательств по безопасности перед Украиной: начались дискуссии, а представитель ЕС посетит Киев на следующей неделе для дальнейших переговоров

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о начале обсуждения вопроса обязательств ЕС по безопасности для Украины и анонсировал визит в Киев на следующей неделе представителя блока для обсуждения его с украинскими коллегами.  Об этом он сказал на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Брюсселе во вторник, пишет УНН.  

Мы продвинулись со своими обязательствами по безопасности для Украины. Совет (ЕС) утвердил их рамки. Сегодня мы начали это обсуждать. И на следующей неделе заместитель генерального секретаря по вопросам безопасности и обороны Европейской службы внешних связей поедет в Киев, чтобы поделиться ими с нашими украинскими коллегами, чтобы я мог представить их Совету ЕС до конца года

- сказал Боррель.

Напомним

13 ноября Боррель анонсировал в декабре миссию в Киев с предложениями по безопасности от ЕС.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Боррель: розпочато переговори щодо безпекових зобов'язань ЄС для України, наступного тижня обговорення у Києві
Borrell: negotiations on EU security commitments for Ukraine have started, discussions in Kyiv next week
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Боррель: начаты переговоры по обязательствам ЕС по безопасности для Украины, на следующей неделе обсуждение в Киеве

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