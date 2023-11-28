Боррель: начаты переговоры по обязательствам ЕС по безопасности для Украины, на следующей неделе обсуждение в Киеве
Киев • УНН
ЕС достиг прогресса в вопросе своих обязательств по безопасности перед Украиной: начались дискуссии, а представитель ЕС посетит Киев на следующей неделе для дальнейших переговоров
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о начале обсуждения вопроса обязательств ЕС по безопасности для Украины и анонсировал визит в Киев на следующей неделе представителя блока для обсуждения его с украинскими коллегами. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Брюсселе во вторник, пишет УНН.
Мы продвинулись со своими обязательствами по безопасности для Украины. Совет (ЕС) утвердил их рамки. Сегодня мы начали это обсуждать. И на следующей неделе заместитель генерального секретаря по вопросам безопасности и обороны Европейской службы внешних связей поедет в Киев, чтобы поделиться ими с нашими украинскими коллегами, чтобы я мог представить их Совету ЕС до конца года
Напомним
13 ноября Боррель анонсировал в декабре миссию в Киев с предложениями по безопасности от ЕС.
Боррель: начаты переговоры по обязательствам ЕС по безопасности для Украины, на следующей неделе обсуждение в Киеве
ЕС достиг прогресса в вопросе своих обязательств по безопасности перед Украиной: начались дискуссии, а представитель ЕС посетит Киев на следующей неделе для дальнейших переговоров.
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