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Борьба с тенью: производители подакцизных товаров стали активнее платить акциз

Борьба с тенью: производители подакцизных товаров стали активнее платить акциз

Киев • УНН

 • 168958 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Производители подакцизных товаров начали активнее платить акциз, выводя из тени свои обороты. Это позволило перевыполнить план по акцизу в июне на 14,9%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, пишет УНН.

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«Налоговая служба не так быстро, как хотелось бы, но все же наводит порядок на рынке подакцизной продукции. В июне план по акцизу был перевыполнен на 14,9%, в том числе по алкоголю на 12,3%.

Судя по всему, обновлённому акцизному управлению ГНС удалось достучаться до совести производителей водки и табака, которые по началу войны увели свои обороты в тень, вероятно, спасая их от путина.

Так, услышав доводы акцизников, один из производителей алкогольной продукции в Полтаве заплатил в 4 раза больше акциза год к году. Его примеру последовал известный оптовый торговец табачными изделиями, погасив в июне налоговые долги ещё за мирный период (около 300 млн грн)», - привел Гетманцев пример успешного сотрудничества налоговиков и предпринимателей.

Но, как отмечает нардеп, хотя наметившаяся тенденция и свидетельствует о том, что в ближайшее время будет достигнута цель по наведению порядку на рынке подакцизных товаров, не все производители готовы платить акциз и тем самым поддерживать страну.

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«К сожалению, некоторые крупные игроки рынка, несмотря на войну, продолжают порочную практику неуплаты акциза армии, что абсолютно обоснованно ведёт к прекращению их противоправной антинародной деятельности в отдельно взятом регионе Желтых Вод», - написал Гетманцев, вероятно имея в виду производителя ТОВ "Юнайтед Табако", разместившего производство в Желтых Водах.

Контекст

Ранее сообщалось, что проверка производителей подакцизных товаров практически не производилась в марте-апреле текущего года, что привело к существенной тенизации рынка, особенно в части таких товаров как табачные изделия и алкоголь. Президент Украины Владимир Зеленский поручил навести порядок на рынке подакцизных товаров.

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