Боротьба з тінню: виробники підакцизних товарів стали активніше сплачувати акциз
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Виробники підакцизних товарів почали активніше платити акциз, виводячи з тіні свої обороти. Це дозволило перевиконати план з акцизу у червні на 14,9%. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев, пише УНН.
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«Податкова служба не так швидко, як хотілося б, але все ж таки наводить порядок на ринку підакцизної продукції. У червні план з акцизу було перевиконано на 14,9%, у тому числі з алкоголю на 12,3%.
Зважаючи на все, оновленому акцизному управлінню ДПС вдалося достукатися до совісті виробників горілки та тютюну, які на початку війни відвели свої обороти в тінь, ймовірно, рятуючи їх від путіна.
Так, почувши доводи акцизників, один із виробників алкогольної продукції у Полтаві заплатив у 4 рази більше акцизу рік до року. Його приклад наслідував відомий оптовий торговець тютюновими виробами, погасивши у червні податкові борги ще за мирний період (близько 300 млн грн)», - навів Гетманцев приклад успішної співпраці податківців та підприємців.
Але, як зазначає нардеп, хоча тенденція, що намітилася, і свідчить про те, що найближчим часом буде досягнута мета з наведення порядку на ринку підакцизних товарів, не всі виробники готові платити акциз і тим самим підтримувати країну.
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«На жаль, деякі великі гравці ринку, попри війну, продовжують порочну практику несплати акцизу армії, що абсолютно обґрунтовано веде до припинення їхньої протиправної антинародної діяльності в окремо взятому регіоні Жовтих Вод», - написав Гетманцев, ймовірно маючи на увазі виробника ТОВ "Юнайтед" "Тютюн", що розмістив виробництво в Жовтих Водах.
Контекст
Раніше повідомлялося, що перевірка виробників підакцизних товарів практично не проводилася в березні-квітні поточного року, що призвело до суттєвої тінізації ринку, особливо щодо таких товарів як тютюнові вироби та алкоголь. Президент України Володимир Зеленський доручив навести лад на ринку підакцизних товарів.