Боротьба з тінню: виробники підакцизних товарів стали активніше сплачувати акциз

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«Податкова служба не так швидко, як хотілося б, але все ж таки наводить порядок на ринку підакцизної продукції. У червні план з акцизу було перевиконано на 14,9%, у тому числі з алкоголю на 12,3%.

Зважаючи на все, оновленому акцизному управлінню ДПС вдалося достукатися до совісті виробників горілки та тютюну, які на початку війни відвели свої обороти в тінь, ймовірно, рятуючи їх від путіна.

Так, почувши доводи акцизників, один із виробників алкогольної продукції у Полтаві заплатив у 4 рази більше акцизу рік до року. Його приклад наслідував відомий оптовий торговець тютюновими виробами, погасивши у червні податкові борги ще за мирний період (близько 300 млн грн)», - навів Гетманцев приклад успішної співпраці податківців та підприємців.

Але, як зазначає нардеп, хоча тенденція, що намітилася, і свідчить про те, що найближчим часом буде досягнута мета з наведення порядку на ринку підакцизних товарів, не всі виробники готові платити акциз і тим самим підтримувати країну.

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«На жаль, деякі великі гравці ринку, попри війну, продовжують порочну практику несплати акцизу армії, що абсолютно обґрунтовано веде до припинення їхньої протиправної антинародної діяльності в окремо взятому регіоні Жовтих Вод», - написав Гетманцев, ймовірно маючи на увазі виробника ТОВ "Юнайтед" "Тютюн", що розмістив виробництво в Жовтих Водах.

Контекст

Раніше повідомлялося, що перевірка виробників підакцизних товарів практично не проводилася в березні-квітні поточного року, що призвело до суттєвої тінізації ринку, особливо щодо таких товарів як тютюнові вироби та алкоголь. Президент України Володимир Зеленський доручив навести лад на ринку підакцизних товарів.