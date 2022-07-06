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Боротьба з тінню: виробники підакцизних товарів стали активніше сплачувати акциз

Боротьба з тінню: виробники підакцизних товарів стали активніше сплачувати акциз

Київ • УНН

 • 168961 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Виробники підакцизних товарів почали активніше платити акциз, виводячи з тіні свої обороти. Це дозволило перевиконати план з акцизу у червні на 14,9%. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев, пише УНН.

Цитата

«Податкова служба не так швидко, як хотілося б, але все ж таки наводить порядок на ринку підакцизної продукції. У червні план з акцизу було перевиконано на 14,9%, у тому числі з алкоголю на 12,3%.

Зважаючи на все, оновленому акцизному управлінню ДПС вдалося достукатися до совісті виробників горілки та тютюну, які на початку війни відвели свої обороти в тінь, ймовірно, рятуючи їх від путіна.

Так, почувши доводи акцизників, один із виробників алкогольної продукції у Полтаві заплатив у 4 рази більше акцизу рік до року. Його приклад наслідував відомий оптовий торговець тютюновими виробами, погасивши у червні податкові борги ще за мирний період (близько 300 млн грн)», - навів Гетманцев приклад успішної співпраці податківців та підприємців.

Але, як зазначає нардеп, хоча тенденція, що намітилася, і свідчить про те, що найближчим часом буде досягнута мета з наведення порядку на ринку підакцизних товарів, не всі виробники готові платити акциз і тим самим підтримувати країну.

Цитата

«На жаль, деякі великі гравці ринку, попри війну, продовжують порочну практику несплати акцизу армії, що абсолютно обґрунтовано веде до припинення їхньої протиправної антинародної діяльності в окремо взятому регіоні Жовтих Вод», - написав Гетманцев, ймовірно маючи на увазі виробника ТОВ "Юнайтед" "Тютюн", що розмістив виробництво в Жовтих Водах.

Контекст

Раніше повідомлялося, що перевірка виробників підакцизних товарів практично не проводилася в березні-квітні поточного року, що призвело до суттєвої тінізації ринку, особливо щодо таких товарів як тютюнові вироби та алкоголь. Президент України Володимир Зеленський доручив навести лад на ринку підакцизних товарів.

Українські Національні Новини

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