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Борьба с игорным бизнесом: полиция открыла 250 уголовных производств

Борьба с игорным бизнесом: полиция открыла 250 уголовных производств

Киев  •  УНН

 • 11792 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В ходе отработки полицейские изъяли почти 4,5 тысячи единиц игрового оборудования на 51 миллион гривен. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.

"Во исполнение поручения руководства Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины сотрудники Департамента стратегических расследований совместно с сотрудниками территориальных подразделений полиции продолжают мероприятия по обнаружению и пресечению незаконной деятельности объектов игорного бизнеса на территории Украины", - говорится в сообщении.

Всего в государстве прекращена деятельность 5300 игорных заведений. Однако мобильные группы полиции осуществляют постоянный мониторинг и готовы реагировать на попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.

Всего с начала отработки у правонарушителей изъято 4400 единиц игорного оборудования. Среди изъятого - 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц другого компьютерного оборудования. Приблизительная стоимость изъятого составляет 51,3 миллиона гривен.

В настоящее время по фактам занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по спецлинии "102" поступило 14 сообщений граждан о незаконной деятельности игровых автоматов. По результатам выезда нарядов полиции и следственно-оперативных групп на места происшествия по трем адресам полицейские задокументировали противоправную деятельность, в других случаях - информация не подтвердилась.

Напомним, как сообщили в Генпрокуратуре, относительно обнаруженных игорных заведений в пяти областях Украины возбуждены уголовные производства.

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