Борьба с игорным бизнесом: полиция открыла 250 уголовных производств
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В ходе отработки полицейские изъяли почти 4,5 тысячи единиц игрового оборудования на 51 миллион гривен. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.
"Во исполнение поручения руководства Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины сотрудники Департамента стратегических расследований совместно с сотрудниками территориальных подразделений полиции продолжают мероприятия по обнаружению и пресечению незаконной деятельности объектов игорного бизнеса на территории Украины", - говорится в сообщении.
Всего в государстве прекращена деятельность 5300 игорных заведений. Однако мобильные группы полиции осуществляют постоянный мониторинг и готовы реагировать на попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.
Всего с начала отработки у правонарушителей изъято 4400 единиц игорного оборудования. Среди изъятого - 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц другого компьютерного оборудования. Приблизительная стоимость изъятого составляет 51,3 миллиона гривен.
В настоящее время по фактам занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, по спецлинии "102" поступило 14 сообщений граждан о незаконной деятельности игровых автоматов. По результатам выезда нарядов полиции и следственно-оперативных групп на места происшествия по трем адресам полицейские задокументировали противоправную деятельность, в других случаях - информация не подтвердилась.
Напомним, как сообщили в Генпрокуратуре, относительно обнаруженных игорных заведений в пяти областях Украины возбуждены уголовные производства.