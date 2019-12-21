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Боротьба з гральним бізнесом: поліція відкрила 250 кримінальних проваджень

Боротьба з гральним бізнесом: поліція відкрила 250 кримінальних проваджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У ході відпрацювання поліцейські вилучили майже 4,5 тисячі одиниць грального обладнання на 51 мільйон гривень. Про це УНН повідомили у відділі комунікації Національної поліції України.

"На виконання доручення керівництва Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України працівники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі співробітниками територіальних підрозділів поліції продовжують заходи з виявлення та припинення незаконної діяльності об’єктів грального бізнесу на території України", - йдеться в повідомленні.

Загалом у державі припинено діяльність 5300 гральних закладів. Проте мобільні групи поліції здійснюють постійний моніторинг і готові реагувати на спроби власників грального бізнесу поновити незаконну діяльність.

Загалом з початку відпрацювання у правопорушників вилучено 4400 одиниць грального обладнання. Серед вилученого – 29 електронних рулеток, 107 столів для гри у покер, 247 гральних автоматів, 3715 одиниць комп’ютерного обладнання, 318 одиниць іншого комп’ютерного обладнання. Приблизна вартість вилученого становить 51,3 мільйона гривень.

На цей час за фактами зайняття гральним бізнесом поліцейські відкрили 250 кримінальних проваджень за ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

Окрім того, на спецлінію "102" надійшло 14 повідомлень громадян про незаконну діяльність ігрових автоматів. За результатами виїзду нарядів поліції та слідчо-оперативних груп на місця події за трьома адресами поліцейські задокументували протиправну діяльність, в інших випадках - інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, як повідомили у Генпрокуратурі, щодо виявлених гральних закладів у п’яти областях України відкрито кримінальні провадження. 

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