ГПУ: відкрито провадження щодо нелегальних гральних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Щодо виявлених гральних закладів у п’яти областях України відкрито кримінальні провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ у Facebook.
Повідомляється, що у ніч на 20 грудня під процесуальним керівництвом органів прокуратури викрито та ліквідовано підпільні гральні заклади у Волинській, Запорізькій, Львівській, Одеській та Харківській областях.
"За кожним епізодом порушення Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що було допитано осіб, які здійснювали діяльність закладів та осіб, які на час проведення слідчих дій "відпочивали" у вказаних закладах.
Також зазначається, що під час робочої наради з Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою з керівниками регіональних прокуратур щодо діяльності правоохоронних органів у сфері протидії гральному бізнесу було ухвалено рішення про створення спільних робочих груп правоохоронних органів. "Наразі в країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов’язок протидіяти "гральному бізнесу", його очолюють. Це неприпустимо, і роль прокуратури на цьому напрямі буде жорсткою та безапеляційною", - наголосив при цьому Рябошапка.
Нагадаємо, було виявлено 179 закладів, де надавалися послуги з грального бізнесу. Їхню діяльність припинено. При цьому вилучено 2,3 тисячі одиниць комп’ютерної техніки. Загалом обладнання на суму близько 50 мільйонів гривень.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 20 грудня дав доручення поліції почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу, а ДФС - організувати перевірки їх ліцензій.
Після цього голова МВС Арсен Аваков доручив поліції до 16 години 20 грудня припинити роботу гральних закладів.
Це сталося після того, як ВР провалила легалізацію грального бізнесу. На це рішення відреагував Президент України Володимир Зеленський.