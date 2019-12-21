ГПУ: открыто производства по нелегальным игорным заведениям
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. По выявленным игорным заведениям в пяти областях Украины открыто уголовные производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ в Facebook.
Сообщается, что в ночь на 20 декабря под процессуальным руководством органов прокуратуры разоблачили и ликвидировали подпольные игорные заведения в Волынской, Запорожской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.
"По каждому эпизоду нарушение Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине" начато досудебные расследования по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия ) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Указано, что были допрошены лица, осуществлявшие деятельность учреждений и лиц, которые на время проведения следственных действий "отдыхали" в указанных заведениях.
Также отмечается, что во время рабочего совещания с Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой с руководителями региональных прокуратур по деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия игорному бизнесу было принято решение о создании совместных рабочих групп правоохранительных органов. "Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют. Это недопустимо, и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - подчеркнул при этом Рябошапка.
Напомним, было обнаружено 179 заведений, где предоставлялись услуги по игорному бизнесу. Их деятельность приостановлена. При этом изъято 2,3 тысячи единиц компьютерной техники. В общем оборудование на сумму около 50 млн гривен.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Алексей Гончарук 20 декабря дал поручение полиции начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а ГФС - организовать проверки их лицензий.
После этого глава МВД Арсен Аваков поручил полиции до 16 часов 20 декабря прекратить работу игорных заведений.
Это произошло после того, как ВР провалила легализацию игорного бизнеса. На это решение отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.