Борьба с голодом: Украина отправила "зерновым коридором" 60 тыс. т пшеницы по программе ООН

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"С начала войны россии против Украины уже два судна BRAVE COMMANDER и KARTERIA, зафрахтованные в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, повезли 60 500 тысяч тонн украинской пшеницы в страны, которые находятся в состоянии гуманитарной катастрофы", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в Минагрополитики, сейчас Украина активно работает с ВПП ООН по наращиванию поставок продовольствия для социально незащищенных слоев населения Африки. "Выполнение задач глобальной миссии и ответственность перед странами, нуждающимися в украинском продовольствии – среди приоритетных в деятельности украинской власти", - подчеркнули в ведомстве.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), что были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.