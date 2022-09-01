Боротьба з голодом: Україна відправила "зерновим коридором" 60 тис. т пшениці за програмою ООН

Цитата

"Із початку війни росії проти України, вже два судна BRAVE COMMANDER та KARTERIA, зафрахтовані у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН повезли 60 500 тисяч тонн української пшениці в країни, які знаходяться в стані гуманітарної катастрофи", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомили у Мінагрополітики, наразі Україна активно працює із ВПП ООН щодо нарощуванням постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки. "Виконання завдань глобальної місії та відповідальність перед країнами, які потрібують українське продовольство – серед пріоритетних в діяльності української влади", - наголосили у відомстві.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.