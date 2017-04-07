Борьба с нелегальными АГЗП будет продолжаться в столице до полной победы - КГГА

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41764 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102678 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157292 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116820 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116743 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112713 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104391 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107103 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103598 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153828 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Борьба с нелегальными АГЗП будет продолжаться в столице до полной победы - КГГА

Борьба с нелегальными АГЗП будет продолжаться в столице до полной победы - КГГА

Киев  •  УНН

 • 15703 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Нелегалы ​​не соблюдают большинство нормативных актов и большинство государственных строительных норм по размещению своих газовых модулей. Поэтому, все, кто работают незаконно, - будут демонтированы. Борьба с нелегальными АГЗП будет продолжаться и не остановится до полной победы. Об этом в комментарии УНН заявил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Андрей Фищук.

По его словам, демонтированные в последнее время нелегальные газовые заправки, а также те, которые владельцы убрали сами, повторно свою работу не восстанавливают.

"И если они даже вернутся - они все равно будут демонтированы. У них нет земли с целевым назначением для торговли топливом или сжиженным газом. У них нет вводов в эксплуатацию, у них нет большого пакета документов. Когда нелегалы ​​рассказывают о том, что у них есть какие-то документы, то возможно у них есть сертификаты на само оборудование, на какие-то шланги, на еще что-то. Но у них нет главного - земли с целевым использованием в соответствии с их деятельностью. Во многих из них нет кассовых аппаратов. Часть - работают в тех местах, где прямо запрещено размещение такого оборудования. Нелегалы ​​не соблюдают большинства нормативных актов и большинства государственных строительных норм по размещению таких объектов. Поэтому все, кто работают незаконно - будут демонтированы", - ударения он.

Также А.Фещук добавил, что митинги и протесты нелегалов не остановят борьбу местных властей с ними.

Чиновник отметил, что сейчас КГГА укладывается в обещанные ранее сроки сноса незаконных АГЗП, и за 2-3 недели эта работа должна быть полностью завершена.

Напомним, легальные операторы рынка горючего поддержали КГГА в борьбе с нелегальными продавцами топлива.

В общем в Киеве намерены снести более 350 нелегальных заправок. Большинство из них - уже демонтированы.

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