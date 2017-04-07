Борьба с нелегальными АГЗП будет продолжаться в столице до полной победы - КГГА

По его словам, демонтированные в последнее время нелегальные газовые заправки, а также те, которые владельцы убрали сами, повторно свою работу не восстанавливают.

"И если они даже вернутся - они все равно будут демонтированы. У них нет земли с целевым назначением для торговли топливом или сжиженным газом. У них нет вводов в эксплуатацию, у них нет большого пакета документов. Когда нелегалы ​​рассказывают о том, что у них есть какие-то документы, то возможно у них есть сертификаты на само оборудование, на какие-то шланги, на еще что-то. Но у них нет главного - земли с целевым использованием в соответствии с их деятельностью. Во многих из них нет кассовых аппаратов. Часть - работают в тех местах, где прямо запрещено размещение такого оборудования. Нелегалы ​​не соблюдают большинства нормативных актов и большинства государственных строительных норм по размещению таких объектов. Поэтому все, кто работают незаконно - будут демонтированы", - ударения он.

Также А.Фещук добавил, что митинги и протесты нелегалов не остановят борьбу местных властей с ними.

Чиновник отметил, что сейчас КГГА укладывается в обещанные ранее сроки сноса незаконных АГЗП, и за 2-3 недели эта работа должна быть полностью завершена.

Напомним, легальные операторы рынка горючего поддержали КГГА в борьбе с нелегальными продавцами топлива.

В общем в Киеве намерены снести более 350 нелегальных заправок. Большинство из них - уже демонтированы.