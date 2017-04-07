Боротьба із нелегальними АГЗП продовжуватиметься в столиці до повної перемоги - КМДА

За його словами, демонтовані протягом останнього часу нелегальні газові заправки, а також ті, які власники поприбирали самі, повторно свою роботу не відновлюють.

“І якщо вони навіть повернуться — вони все одно будуть демонтовані. У них немає землі із цільовим призначенням для торгівлі паливом або скрапленим газом. У них немає вводів в експлуатацію, у них немає величезного пакету документів. Коли нелегали розповідають про те, що у них є якісь документи, то можливо у них є сертифікати на саме обладнання, на якісь там шланги, на ще щось. Але у них немає основного — землі із цільовим використанням відповідно до їхньої діяльності. В багатьох із них немає касових апаратів. Частина з них працюють в тих місцях, де прямо заборонено розміщення такого обладнання. Нелегали не дотримуються більшості нормативних актів і більшості держано-будівельних норм по розміщенню таких об’єктів. Тому всі, хто працюють незаконно — будуть демонтовані”, — наголоси він.

Також А. Фещук додав, що мітинги і протести нелегалів не зупинять боротьбу місцевої влади із ними.

Чиновник зауважив, що наразі КМДА вкладається в обіцяні раніше строки знесення незаконних АГЗП, і за 2-3 тижні ця робота має бути повністю завершена.

Нагадаємо, легальні оператори ринку пального підтримали КМДА у боротьбі з нелегальними продавцями пального.

Загалом у Києві мають намір знести більше 350 нелегальних заправок. Більшість з них — вже демонтовано.