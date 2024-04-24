Боролся с течением Днестра, направляясь в Молдову на матрасе: нарушителя спасли пограничники

Украинец пытался переплыть полноводный Днестр и незаконным способом попасть в Молдову, но пограничники предотвратили нарушение, кроме того лодка ГПСУ спасла "пловца" от несчастного случая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На надувном матрасе нарушитель плыл в Молдову - говорится в сообщении.

Украинец пытался добраться до соседней Молдовы на надувном матрасе, - как отмечают в ГПСУ, ни быстрое течение, ни разлив Днестра не остановили "пловца" в этом решении.

Впрочем, чтобы предотвратить нарушение границы и несчастный случай, к уклонисту была направлена лодка пограничного наряда.

Как впоследствии выяснилось, что координаторами речного "путешествия" нарушителя стали дельцы из одного из мессенджеров: они предоставили рекомендации по использованию матраса и того, куда положить телефон и сменную одежду. За это запросили 4 тыс. евро. Половину средств мужчина уже оплатил авансом.

Правонарушитель привлечен к админответственности. Дело будет рассматривать суд.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что Госпогранслужба составила протокол об админответственности двух мужчин, которые под видом туристов плыли в Молдову.