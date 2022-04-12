Бориса Джонсона оштрафуют за вечеринку во время локдауна

Детали

Так, в офисе Джонсона подтвердили, что премьер и его подчиненный получили уведомление от столичной полиции о том, что им будут выписаны фиксированные штрафные санкции.

Но представитель офиса сказал, что им не сообщили, за какое событие был наложен штраф.

Силы правопорядка расследуют предполагаемое нарушение ограничительных мер при пандемии Covid на 12 собраниях в Уайтхолле и Даунинг-стрит. На сегодняшний день, как сообщается, было выписано более 50 штрафов.

Полиция заявила, что не будет называть имена тех, кто получил штрафы, но правительство пообещало сообщить, были ли среди них Джонсон и Сунак.

Добавим

В конце прошлого года в СМИ просочилось видео, на котором сотрудники офиса Джонсона шутят о том, как объяснить общественности проведение еще одной вечеринки во время локдауна. Джонсон тогда был вынужден оправдываться перед парламентом.

Позже стало известно, что премьер-министра Великобритании сфотографировали в саду на Даунинг-стрит вместе с женой, компанией до 17 сотрудников и угощением 15 мая 2020 года, хотя на тот момент в Британии вместе могли встречаться только двое людей, только на открытом воздухе и на расстоянии не менее 2 метров.