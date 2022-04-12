Бориса Джонсона оштрафують за вечірку під час локдауну

Деталі

Так, в офісі Джонсона підтвердили, що прем'єр і його підлеглий отримали повідомлення від столичної поліції про те, що їм будуть виписані фіксовані штрафні санкції.

Але представник офісу сказав, що їм не повідомили, за яку подію було накладено штраф.

Сили правопорядку розслідують передбачуване порушення обмежувальних заходів при пандемії Covid на 12 зборах в Уайтхоллі і Даунінг-стріт. На сьогоднішній день, як повідомляється, було виписано понад 50 штрафів.

Поліція заявила, що не буде називати імена тих, хто отримав штрафи, але уряд пообіцяв повідомити, чи були серед них Джонсон і Сунак.

Додамо

Наприкінці минулого року в ЗМІ просочилося відео, на якому співробітники офісу Джонсона жартують про те, як пояснити громадськості проведення ще однієї вечірки під час локдауна. Джонсон тоді був змушений виправдовуватися перед парламентом.

Пізніше стало відомо, що прем'єр-міністра Великої Британії сфотографували в саду на Даунінг-стріт разом з дружиною, компанією до 17 співробітників і частуванням 15 травня 2020 року, хоча на той момент в Британії разом могли зустрічатися тільки двоє людей, тільки на відкритому повітрі і на відстані не менше 2 метрів.