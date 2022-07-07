Борис, украинцы с грустью восприняли сегодняшнюю новость: Зеленский поблагодарил Джонсона
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии. Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к Борису Джонсону по поводу его отставки, пишет УНН.
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«Борис Джонсон, все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии. Мы искренне благодарны за решительную и бескомпромиссную помощь с первых дней войны. Отдельно благодарю за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене», - говорится в обращении Зеленского, обнародованном в Telegram-канале Главы государства.
Детали
По словам Президента, у Украины нет сомнений, что поддержка Великобритании сохранится.
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«Мы навсегда останемся настоящими друзьями и крепкими союзниками», - добавил он.
Напомним
Борис Джонсон 7 июля подал в отставку.
Консерваторы в конце концов решат, кто станет новым премьер-министром, но смогут выбирать только между двумя кандидатами, избранными из более широкого круга депутатов-консерваторов. Это означает, что Уоллес может не попасть в список, если не сможет создать достаточно большую базу поддержки в парламентской партии в Вестминстере, отмечает издание.
Предпочтения могут измениться и во время самой борьбы за лидерство. Уоллес еще не объявил, что он будет участвовать в борьбе.