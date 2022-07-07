Борисе, українці із сумом сприйняли сьогоднішню новину: Зеленський подякував Джонсону

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«Борисе Джонсон, усі українці із сумом сприйняли новину про складення повноважень очільника Консервативної партії. Ми щиро вдячні за рішучу й безкомпромісну допомогу з перших днів війни. Окремо дякую за лідерство у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені», - йдеться у зверненні Зеленського, оприлюдненому у Telegram-каналі Глави держави.

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За словами Президента, в України немає сумнівів, що підтримка Великої Британії збережеться.

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«Ми назавжди залишимося справжніми друзями та міцними союзниками», - додав він.

Нагадаємо

Борис Джонсон 7 липня подав у відставку.

Консерватори зрештою вирішать, хто стане новим прем'єр-міністром, але зможуть обирати лише між двома кандидатами, обраними із ширшого кола депутатів-консерваторів. Це означає, що Воллес може не потрапити до списку, якщо не зможе створити досить велику базу підтримки в парламентській партії у Вестмінстері, відзначає видання.

Уподобання можуть змінитися і під час самої боротьби за лідерство. Воллес ще не оголосив, що він братиме участь у боротьбі.