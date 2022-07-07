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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 6051 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Борисе, українці із сумом сприйняли сьогоднішню новину: Зеленський подякував Джонсону

Борисе, українці із сумом сприйняли сьогоднішню новину: Зеленський подякував Джонсону

Київ • УНН

 • 170421 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Усі українці із сумом сприйняли новину про складення повноважень очільника Консервативної партії. Про це написав Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до Бориса Джонсона з приводу його відставки, пише УНН.

Цитата

«Борисе Джонсон, усі українці із сумом сприйняли новину про складення повноважень очільника Консервативної партії. Ми щиро вдячні за рішучу й безкомпромісну допомогу з перших днів війни. Окремо дякую за лідерство у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені», - йдеться у зверненні Зеленського, оприлюдненому у Telegram-каналі Глави держави.

Деталі

За словами Президента, в України немає сумнівів, що підтримка Великої Британії збережеться.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Ваша харизма робила підтримку особливою": Зеленський зідзвонився з Джонсоном

«Ми назавжди залишимося справжніми друзями та міцними союзниками», - додав він.

Нагадаємо

Борис Джонсон 7 липня подав у відставку.

Консерватори зрештою вирішать, хто стане новим прем'єр-міністром, але зможуть обирати лише між двома кандидатами, обраними із ширшого кола депутатів-консерваторів. Це означає, що Воллес може не потрапити до списку, якщо не зможе створити досить велику базу підтримки в парламентській партії у Вестмінстері, відзначає видання.

Уподобання можуть змінитися і під час самої боротьби за лідерство. Воллес ще не оголосив, що він братиме участь у боротьбі.

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