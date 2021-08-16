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Борис Джонсон планирует созвать G7 из-за ситуации в Афганистане

Борис Джонсон планирует созвать G7 из-за ситуации в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 13969 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести виртуальную встречу лидеров “Большой семерки” для преодоления ухудшения ситуации в Афганистане, а также активизировал усилия по эвакуации граждан Великобритании и других лиц из Кабула. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Борис Джонсон пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы согласовать, как обе страны могут работать вместе, чтобы признать любой будущее правительство Афганистана и пытаться предотвратить гуманитарный кризис.

Ожидается, что созыв G7 состоится в ближайшие дни. Лидеры Франции и США также договорились, что их страны должны работать вместе в Совете Безопасности ООН, включая возможную совместную резолюцию.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что западные партнеры также рассмотрят возможность введения санкций и содержание помощи, если талибы не смогут отстоять права человека или позволить стране вновь стать базой для терроризма.

Напомним

Байден выступит с обращением к нации на фоне ситуации в Афганистане.

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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