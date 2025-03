Байден виступить зі зверненням до нації на фоні ситуації в Афганістані

Деталі

“13.00 (20:00 за київським часом). Президент прибуває в Білий дім... 15:45 (22:45 за Києвом). Президент виступає з промовою, присвяченій Афганістану”, — наголошується у документі.

Звернення глави держави до співвітчизників у зв’язку з ситуацією в Афганістані не фігурувало в його графіку на понеділок, опублікованому в неділю, Білий дім пізніше вніс до нього зміни. Спочатку, 16 серпня Байден планував продовжувати перебувати в своїй резиденції у Кемп-Девіді, куди відправився в п’ятницю. Співробітники адміністрації вже провели у понеділок для президента регулярний брифінг в закритому для преси режимі.

У неділю президента-демократа закликали повернутися в американську столицю і виступити зі зверненням до співгромадян у зв’язку з ситуацією в Афганістані як республіканці, так і його однопартійці.

I will be addressing the nation on Afghanistan at 3:45 PM ET today.

— President Biden (@POTUS) August 16, 2021

Довідка

14 квітня Байден оголосив про своє рішення завершити операцію в Афганістані, що стала найтривалішою зарубіжною військовою кампанією в американській історії. Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.

